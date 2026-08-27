Milano 11:51
52.614 -0,51%
Nasdaq 26-ago
29.225 0,00%
Dow Jones 26-ago
53.464 -0,21%
Londra 11:51
10.807 -0,65%
Francoforte 11:51
26.342 +0,21%

Oro: 4.608,88 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
Oro: 4.608,88 dollari alle 08:30
L'Oro vale 4.608,88 dollari l'oncia (+0,33%) alle 08:30.
Condividi
```