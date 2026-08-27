Milano
11:52
52.612
-0,51%
Nasdaq
26-ago
29.225
0,00%
Dow Jones
26-ago
53.464
-0,21%
Londra
11:52
10.808
-0,64%
Francoforte
11:52
26.349
+0,24%
Giovedì 27 Agosto 2026, ore 12.08
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Petrolio a 81,39 dollari alle 08:30
Petrolio a 81,39 dollari alle 08:30
Energia
,
In breve
,
Finanza
27 agosto 2026 - 08.30
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Prezzo del greggio Wti a 81,39 dollari per barile alle 08:30.
Condividi
Leggi anche
Petrolio a 85,01 dollari alle 19:30
Petrolio a 82,72 dollari alle 11:30
Petrolio a 85,59 dollari alle 08:30
Petrolio a 84,72 dollari alle 19:30
Titoli e Indici
Wti Crude Oil Future
-0,23%
Altre notizie
Petrolio a 79,46 dollari alle 08:30
Petrolio a 85,48 dollari alle 15:40
Petrolio a 83,77 dollari alle 19:30
Petrolio a 86,76 dollari alle 19:30
Petrolio a 85,3 dollari alle 15:40
Petrolio a 85,99 dollari alle 11:30
Guide
Mercato obbligazionario: come funziona, strumenti trattati e differenza tra investment grade e high yield
Il mercato obbligazionario è il sistema attraverso cui soggetti pubblici e privati (Stati, banche, imprese, enti sovranazionali) raccolgono capitali emettendo titoli di debito.
leggi tutto