Milano 11:52
52.612 -0,51%
Nasdaq 26-ago
29.225 0,00%
Dow Jones 26-ago
53.464 -0,21%
Londra 11:52
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Francoforte 11:52
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Petrolio a 82,04 dollari alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 82,04 dollari alle 11:30
Prezzo del greggio Wti a 82,04 dollari per barile alle 11:30.
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