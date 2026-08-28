Milano 15:58
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Dow Jones 15:58
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Londra 15:58
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Francoforte 15:57
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Cambi: euro a 0,8573 sterline alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,8573 sterline alle 15:41
Euro a 0,8573 sulla sterlina inglese alle 15:41.
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