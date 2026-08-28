Milano 9:17
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Nasdaq 27-ago
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Dow Jones 27-ago
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Londra 9:17
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GOLD del 27/08/2026

Finanza
GOLD del 27/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto

Andamento piatto per il metallo giallo, che propone sul finale un +0,17%.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'oro. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 4.642. Primo supporto a 4.577,1. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 4.552,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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