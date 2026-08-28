GOLD del 27/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto
Andamento piatto per il metallo giallo, che propone sul finale un +0,17%.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'oro. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 4.642. Primo supporto a 4.577,1. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 4.552,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)