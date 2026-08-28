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/ Natural Gas (Amsterdam) a 67,44 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Natural Gas (Amsterdam) a 67,44 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
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28 agosto 2026 - 15.40
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Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 67,44 euro/MWH alle 15:40.
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Argomenti trattati
Amsterdam
(41)
Titoli e Indici
Dutch Ttf Natural Gas Future
-1,34%
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