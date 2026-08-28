New York: andamento negativo per 3M
(Teleborsa) - Composto ribasso per il colosso industriale, in flessione del 2,75% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di 3M è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del gigante della manifattura. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 177,9 USD. Primo supporto visto a 171,9. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 170.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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