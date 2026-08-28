New York: andamento negativo per 3M

(Teleborsa) - Composto ribasso per il colosso industriale , in flessione del 2,75% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di 3M è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del gigante della manifattura . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 177,9 USD. Primo supporto visto a 171,9. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 170.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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