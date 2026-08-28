New York: balza in avanti Salesforce

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti , con una variazione percentuale del 3,44%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Salesforce evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Salesforce rispetto all'indice.





La tendenza di breve di Salesforce è in rafforzamento con area di resistenza vista a 264,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 252,9. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 276,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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