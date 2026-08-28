New York: balza in avanti Salesforce
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, con una variazione percentuale del 3,44%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Salesforce evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Salesforce rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Salesforce è in rafforzamento con area di resistenza vista a 264,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 252,9. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 276,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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