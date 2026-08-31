Milano 17:35
52.613 -0,01%
Nasdaq 18:22
29.340 -0,32%
Dow Jones 18:22
53.191 -0,69%
Londra 28-ago
10.824 0,00%
Francoforte 17:35
26.258 -1,17%

Cambi: euro a 1,1598 dollari alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 1,1598 dollari alle 15:41
Euro a 1,1598 sul dollaro alle 15:41.
Condividi
```