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Eurozona: l'EURO STOXX Industrial Goods & Services mostra un andamento leggermente negativo

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: l'EURO STOXX Industrial Goods & Services mostra un andamento leggermente negativo
Cede alle vendite l'indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica, che retrocede a 1.757,18 punti.
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