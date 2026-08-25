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Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Industrial Goods & Services

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Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
L'Indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica guadagna lo 0,84% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 1.752,41 punti.
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