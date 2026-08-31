GOLD del 30/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 agosto
Andamento piatto per il metallo giallo, che propone sul finale un moderato -0,06%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'oro, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 4.591,1. Primo supporto visto a 4.388,7. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 4.321,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)