Milano 17:35
52.613 -0,01%
Nasdaq 18:30
29.367 -0,23%
Dow Jones 18:30
53.219 -0,64%
Londra 28-ago
10.824 0,00%
Francoforte 17:35
26.258 -1,17%

GOLD del 30/08/2026

Finanza
GOLD del 30/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 agosto

Andamento piatto per il metallo giallo, che propone sul finale un moderato -0,06%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'oro, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 4.591,1. Primo supporto visto a 4.388,7. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 4.321,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```