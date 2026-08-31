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New York: vendite diffuse su PG&E

Migliori e peggiori
New York: vendite diffuse su PG&E
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il distributore di energia elettrica, che esibisce una perdita secca del 18,46% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di PG&E rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 13,18 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 13,8. Il peggioramento di PG&E è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 12,83.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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