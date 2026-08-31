Milano 31-ago
0 0,00%
Nasdaq 31-ago
29.457 +0,08%
Dow Jones 31-ago
53.186 -0,70%
Londra 28-ago
10.824 0,00%
Francoforte 31-ago
26.258 -1,17%

Petrolio a 85,64 dollari alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 85,64 dollari alle 19:30
Prezzo del greggio Wti a 85,64 dollari per barile alle 19:30.
Condividi
```