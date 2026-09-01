Milano 11:43
51.945 -1,27%
Nasdaq 31-ago
29.457 0,00%
Dow Jones 31-ago
53.186 -0,70%
Londra 11:43
10.707 -1,09%
Francoforte 11:43
25.936 -1,23%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 31/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 31/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 31 agosto

Controllato progresso per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude in salita dello 0,32%.

Le implicazioni tecniche di breve periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 1,1653 e supporto visto a quota 1,1582. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 1,1724.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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