Analisi Tecnica: EUR/USD del 31/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 31 agosto
Controllato progresso per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude in salita dello 0,32%.
Le implicazioni tecniche di breve periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 1,1653 e supporto visto a quota 1,1582. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 1,1724.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)