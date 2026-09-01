Milano 11:45
51.957 -1,25%
Nasdaq 31-ago
29.457 0,00%
Dow Jones 31-ago
53.186 -0,70%
Londra 11:45
10.709 -1,07%
Francoforte 11:45
25.948 -1,18%

Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 31/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 31/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 31 agosto

Contenuto ribasso per indice spagnolo, che archivia la sessione in flessione dello 0,34%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 20.067,1. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 19.881,4. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 19.788,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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