Milano 11:51
51.985 -1,19%
Nasdaq 31-ago
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Dow Jones 31-ago
53.186 -0,70%
Londra 11:51
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Francoforte 11:51
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Cambi: euro a 0,939 Franchi svizzeri alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,939 Franchi svizzeri alle 11:30
Euro a 0,939 sul Franco Svizzero (CHF) alle 11:30.
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