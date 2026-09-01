Milano 11:51
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Nasdaq 31-ago
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Dow Jones 31-ago
53.186 -0,70%
Londra 11:51
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Francoforte 11:51
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Cambi: euro a 1,1598 dollari alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 1,1598 dollari alle 11:30
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