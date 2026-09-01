Milano 11:58
51.963 -1,23%
Nasdaq 31-ago
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Dow Jones 31-ago
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Londra 11:58
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GOLD del 31/08/2026

Finanza
GOLD del 31/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 31 agosto

Seduta trascurata per il metallo giallo, che archivia la giornata con un controllato -0,16%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'oro, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 4.550,5. Primo supporto visto a 4.398,2. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 4.347,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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