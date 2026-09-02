Milano 1-set
51.915 0,00%
Nasdaq 1-set
29.077 -1,29%
Dow Jones 1-set
52.767 -0,79%
Londra 1-set
10.789 0,00%
Francoforte 1-set
25.970 0,00%

Analisi Tecnica: indice DAX dell'1/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX dell'1/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 settembre

Chiusura in rosso per il principale indice di Francoforte, che termina la seduta segnando un calo dell'1,10%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del DAX, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 26.370. Primo supporto visto a 25.770,1. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 25.570,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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