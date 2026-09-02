Milano 12:34
51.651 -0,51%
Nasdaq 1-set
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Dow Jones 1-set
52.767 -0,79%
Londra 12:33
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Francoforte 12:34
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Cambi: euro a 185,027 yen alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 185,027 yen alle 11:30
Euro a 185,027 sullo yen alle 11:30.
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