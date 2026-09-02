Francoforte: rosso per Vonovia

(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia immobiliare residenziale tedesca , che tratta con una perdita del 2,17%.



La tendenza ad una settimana di Vonovia è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario di Vonovia si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 18,55 Euro. Prima resistenza a 18,94. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 18,41.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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