Francoforte: giornata depressa per Vonovia

(Teleborsa) - Sottotono la compagnia immobiliare residenziale tedesca , che passa di mano con un calo del 2,32%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Vonovia , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di medio periodo di Vonovia ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 18,84 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 19,04, mentre il primo supporto è stimato a 18,64.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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