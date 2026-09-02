New York: balza in avanti Comcast Corporation

(Teleborsa) - Bene il più grande operatore via cavo degli Stati Uniti , con un rialzo del 2,97%.



Se si analizza l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 27,36 USD. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 26,63. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 26,18 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```