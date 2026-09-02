Milano 17:35
51.792 -0,24%
Nasdaq 18:41
29.106 +0,10%
Dow Jones 18:41
52.985 +0,41%
Londra 17:35
10.756 -0,30%
Francoforte 17:35
25.839 -0,50%

New York: balza in avanti Alnylam Pharmaceuticals

Migliori e peggiori, In breve
New York: balza in avanti Alnylam Pharmaceuticals
Apprezzabile rialzo per la società impegnata nello sviluppo di terapie cellulari a base di mRNA per il trattamento di malattie autoimmuni, in guadagno del 3,64% sui valori precedenti.
Condividi
```