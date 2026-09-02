Milano 12:41
51.643 -0,52%
Nasdaq 1-set
29.077 0,00%
Dow Jones 1-set
52.767 -0,79%
Londra 12:41
10.715 -0,69%
Francoforte 12:42
25.729 -0,93%

Oro: 4.308,22 dollari alle 11:30

In breve, Finanza
Oro: 4.308,22 dollari alle 11:30
L'Oro vale 4.308,22 dollari l'oncia (-0,49%) alle 11:30.
Condividi
```