Vola a New York Nvidia

(Teleborsa) - Protagonista il chipmaker , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,40%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Nvidia evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società di chip rispetto all'indice.





Le implicazioni di medio periodo di Nvidia confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 229,9 USD con primo supporto visto a 221,3. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 215,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```