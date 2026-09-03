Milano 10:47
52.028 +0,45%
Nasdaq 2-set
29.143 0,00%
Dow Jones 2-set
53.062 +0,56%
Londra 10:47
10.770 +0,13%
Francoforte 10:47
25.931 +0,35%

Cambi: euro a 182,45 yen alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 182,45 yen alle 08:30
Euro a 182,45 sullo yen alle 08:30.
Condividi
```