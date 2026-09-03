Francoforte: performance negativa per Renk
(Teleborsa) - Composto ribasso per Renk, in flessione del 3,16% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Renk, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Renk mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 42,46 Euro con area di resistenza individuata a quota 44,12. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 41,75.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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