Francoforte: scambi al rialzo per Renk

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Renk , con una variazione percentuale del 3,06%.



Il movimento di Renk , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del MDAX , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 51,95 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 50,89. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 50,23.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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