New York: prevalgono le vendite su Charter Communications
(Teleborsa) - Retrocede molto la società di servizi di comunicazione a banda larga, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,66%.
Lo scenario su base settimanale di Charter Communications rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 157,8 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 148,2. L'equilibrata forza rialzista di Charter Communications è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 167,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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