New York: giornata depressa per Charter Communications

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società di servizi di comunicazione a banda larga , con una flessione del 3,61%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Charter Communications , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di Charter Communications è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 155,2 USD, mentre il primo supporto è stimato a 150. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 160,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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