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/ Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,19%
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,19%
L'indice del listino high-tech USA avvia gli scambi a 29.539,57 punti
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04 settembre 2026 - 15.33
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Il Nasdaq-100 avanza dello 0,19%, a quota 29.539,57 in apertura.
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