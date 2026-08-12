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Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dell'1,18%
L'indice del listino high-tech USA prende il via a 29.875,18 punti
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12 agosto 2026 - 15.33
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Balza in avanti il Nasdaq-100, in crescita dell'1,18%, dopo aver esordito a quota 29.875,18.
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