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Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dell'1,18%

L'indice del listino high-tech USA prende il via a 29.875,18 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dell'1,18%
Balza in avanti il Nasdaq-100, in crescita dell'1,18%, dopo aver esordito a quota 29.875,18.
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