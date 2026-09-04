Milano 10:43
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Dow Jones 3-set
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Londra 10:43
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Cambi: euro a 181,648 yen alle 08:30

In breve, Finanza
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Euro a 181,648 sullo yen alle 08:30.
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