Milano 10:27
52.955 +0,55%
Nasdaq 20-ago
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Dow Jones 20-ago
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Londra 10:27
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Francoforte 10:27
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Cambi: euro a 185,87 yen alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 185,87 yen alle 08:30
Euro a 185,87 sullo yen alle 08:30.
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