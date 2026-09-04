Milano 10:44
51.976 -0,52%
Nasdaq 3-set
29.482 0,00%
Dow Jones 3-set
53.686 +1,18%
Londra 10:44
10.819 -0,11%
Francoforte 10:44
26.001 -0,01%

Eurozona: andamento sostenuto per l'EURO STOXX Automobiles & Parts

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: andamento sostenuto per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Performance positiva per l'indice europeo del settore auto e ricambi, che continua la giornata in aumento dell'1,34% rispetto alla chiusura della seduta precedente.
Condividi
```