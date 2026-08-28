Milano 10:55
52.719 +0,87%
Nasdaq 27-ago
29.642 0,00%
Dow Jones 27-ago
53.569 +0,20%
Londra 10:55
10.813 +0,19%
Francoforte 10:55
26.524 +0,59%

Eurozona: brillante l'andamento dell'EURO STOXX Automobiles & Parts

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: brillante l'andamento dell'EURO STOXX Automobiles & Parts
L'Indice europeo del settore auto e ricambi continua la giornata in aumento dell'1,06%.
Condividi
```