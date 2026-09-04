Milano 16:23
52.197 -0,09%
Nasdaq 16:23
29.575 +0,31%
Dow Jones 16:23
53.410 -0,51%
Londra 16:23
10.824 -0,07%
Francoforte 16:23
26.100 +0,37%

New York: andamento rialzista per Nvidia

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento rialzista per Nvidia
Rialzo marcato per il chipmaker, che tratta in utile del 2,63% sui valori precedenti.
Condividi
```