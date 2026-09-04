New York: scambi in positivo per Nvidia

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il chipmaker , che tratta in utile del 2,60% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Nvidia evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società di chip rispetto all'indice.





Lo status tecnico di Nvidia è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 236,1 USD, mentre il primo supporto è stimato a 231,3. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 240,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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