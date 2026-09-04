New York: i venditori si accaniscono su Tesla Motors

(Teleborsa) - In forte ribasso l' azienda attiva nel settore automotive , che mostra un -6,34%.



Il trend di Tesla Motors mostra un andamento in sintonia con quello del Nasdaq 100 . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





La tendenza di breve di Tesla Motors è in rafforzamento con area di resistenza vista a 360,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 348,1. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 373,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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