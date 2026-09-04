New York: i venditori si accaniscono su Tesla Motors
(Teleborsa) - In forte ribasso l'azienda attiva nel settore automotive, che mostra un -6,34%.
Il trend di Tesla Motors mostra un andamento in sintonia con quello del Nasdaq 100. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
La tendenza di breve di Tesla Motors è in rafforzamento con area di resistenza vista a 360,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 348,1. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 373,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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