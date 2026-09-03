New York: exploit di Tesla Motors

(Teleborsa) - Ottima performance per l' azienda attiva nel settore automotive , che scambia in rialzo del 6,71%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Tesla Motors mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,14%, rispetto a +0,89% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Allo stato attuale lo scenario di breve di Tesla Motors rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 386,5 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 370,6. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 402,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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