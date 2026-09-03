New York: exploit di Tesla Motors
(Teleborsa) - Ottima performance per l'azienda attiva nel settore automotive, che scambia in rialzo del 6,71%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Tesla Motors mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,14%, rispetto a +0,89% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
Allo stato attuale lo scenario di breve di Tesla Motors rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 386,5 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 370,6. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 402,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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