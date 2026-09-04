New York: scatto rialzista per Marvell Technology
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione, che tratta in rialzo del 5,50%.
La tendenza ad una settimana di Marvell Technology è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Marvell Technology mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 213,5 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 224,6. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 206,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```