Milano 17:35
52.100 -0,28%
Nasdaq 21:06
29.482 0,00%
Dow Jones 21:06
53.378 -0,57%
Londra 17:35
10.831 0,00%
Francoforte 17:35
26.046 +0,17%

Oro: 4.428,86 dollari alle 19:30

In breve, Finanza
Oro: 4.428,86 dollari alle 19:30
L'Oro vale 4.428,86 dollari l'oncia (-1,01%) alle 19:30.
Condividi
```