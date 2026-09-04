Milano
10:48
52.019
-0,43%
Nasdaq
3-set
29.482
0,00%
Dow Jones
3-set
53.686
+1,18%
Londra
10:48
10.821
-0,09%
Francoforte
10:48
26.007
+0,01%
Venerdì 4 Settembre 2026, ore 11.04
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Oro: 4.469,71 dollari alle 08:30
Oro: 4.469,71 dollari alle 08:30
In breve
,
Finanza
04 settembre 2026 - 08.30
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
L'Oro vale 4.469,71 dollari l'oncia (-0,1%) alle 08:30.
Condividi
Leggi anche
Oro: 4.378,26 dollari alle 15:40
Oro: 4.337,66 dollari alle 15:40
Oro: 4.380,7 dollari alle 19:30
Oro: 4.616,96 dollari alle 11:30
Titoli e Indici
Gold Spot
+0,03%
Altre notizie
Oro: 4.609,48 dollari alle 19:30
Oro: 4.622,51 dollari alle 19:30
Oro: 4.440,31 dollari alle 15:40
Oro: 4.399,44 dollari alle 08:30
Oro: 4.283,26 dollari alle 08:30
Oro: 4.613,92 dollari alle 15:40
Guide
Opzioni: cosa sono, caratteristiche e come si usano sui mercati finanziari
Le opzioni sono contratti derivati che danno a chi le compra un diritto: acquistare o vendere un sottostante a un prezzo stabilito, entro una certa data o alla scadenza.
leggi tutto