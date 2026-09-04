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Perde Zscaler sul mercato di New York

Migliori e peggiori, In breve
Perde Zscaler sul mercato di New York
Si muove in perdita il gestore della piattaforma di comunicazione che sfrutta la sicurezza in cloud, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,63% sui valori precedenti.
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