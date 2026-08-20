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Perde CrowdStrike Holdings sul mercato di New York

Migliori e peggiori, In breve
Perde CrowdStrike Holdings sul mercato di New York
Scende sul mercato il leader mondiale di sicurezza informatica, che soffre con un calo del 4,00%.
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