New York: perdite consistenti per Micron Technology

(Teleborsa) - A picco il produttore di microchip , che presenta un pessimo -7,46%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Micron Technology più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 965,9 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 919,5. L'equilibrata forza rialzista di Micron Technology è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 1.012,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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