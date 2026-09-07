Milano
16:33
52.171
+0,14%
Nasdaq
4-set
29.544
0,00%
Dow Jones
4-set
53.414
-0,51%
Londra
16:33
10.833
+0,02%
Francoforte
16:34
26.003
-0,17%
Lunedì 7 Settembre 2026, ore 16.50
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Cambi: euro a 179,54 yen alle 15:41
Cambi: euro a 179,54 yen alle 15:41
In breve
,
Finanza
07 settembre 2026 - 15.41
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Euro a 179,54 sullo yen alle 15:41.
Condividi
Leggi anche
Cambi: euro a 179,314 yen alle 11:30
Cambi: euro a 184,76 yen alle 19:30
Cambi: euro a 184,83 yen alle 08:30
Cambi: euro a 180,85 yen alle 15:41
Titoli e Indici
Eur/Jpy
-0,93%
Altre notizie
Cambi: euro a 185,5 yen alle 19:30
Cambi: euro a 185,54 yen alle 19:30
Cambi: euro a 183,81 yen alle 15:41
Cambi: euro a 183,79 yen alle 19:30
Cambi: euro a 185,74 yen alle 08:30
Cambi: euro a 184,86 yen alle 15:41
Guide
Piattaforme di investimento: come scegliere tra costi, sicurezza, ordini e regime fiscale
Una piattaforma di investimento consente di comprare e vendere strumenti finanziari, come azioni, ETF, obbligazioni, fondi, certificati e derivati.
leggi tutto