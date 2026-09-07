Milano 16:33
52.171 +0,14%
Nasdaq 4-set
29.544 0,00%
Dow Jones 4-set
53.414 -0,51%
Londra 16:33
10.833 +0,02%
Francoforte 16:34
26.003 -0,17%

Cambi: euro a 179,314 yen alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 179,314 yen alle 11:30
Euro a 179,314 sullo yen alle 11:30.
Condividi
```